Izpoved moškega, ki je rešil otroka trojnega morilca: »Še tebe bom ubil. Samo moli boga, da se danes ne srečava«

Nermin Sulejmanović je v petek pobil tri ljudi, med njimi tudi svojo partnerko Nizamo Hećimović, še tri osebe pa ranil, nato pa se je ubil. Vse je delil na družbenih omrežjih, svojo plat zgodbe pa je povedal njegov poslovni partner Emir Džinović.

»Rekel mi je, naj grem na Instagram. Da gre v živo,« je začel zgodbo Džinović. Po koncu oddajanja ga je Sulejmanović poklical in vprašal, ali bi nahranil njegovega otroka ter mu poslal lokacijo partnerke, ki jo je ubil, in otroka, je povedal za Dnevni avaz.

»Rekel mi je, da bo otrok umrl, če ne pridem čez pol ure, otrok ni dobil terapije,« je pojasnil. Nato je Džinović odšel do koče, kjer je skupaj s policisti zagledal strašen prizor – umorjeno žensko in jokajočega otroka na tleh.

»Otroka sem vzela v naročje in začela bežati. V bližini sem videl kamere in mislil sem, da je vse povezano, da nama sledi, da nama bo grozil. S policijo smo se ustavil v gozdu, se skril in čakala prvi avto, da pride mimo in nas reši,« je nadaljeval.

Pozneje ga je poklical Sulejmanović in ga vprašal, kako je z otrokom. Ko mu je povedal, da je v redu, mu je Sulejmanovc odgovoril: »Še tebe bom ubil. Samo moli boga, da se danes ne srečava,« je dejal.