Izmaličena po pasjem napadu počasi okreva (FOTO)

Leta 2021, dva dni pred božičem, je Jacqueline Durand, takrat 21-letna študentka na Univerzi v Teksasu, vstopila v hišo, kjer naj bi tisti dan varovala pse – delo za dohodek, s katerim si je pomagala prebiti se skozi študentske čase. To je bil trenutek, ko se je njeno življenje spremenilo za vedno. Psa, ki bi ju morala varovati, mešanka z nemškim ovčarjem Lucy in mešanec s pitbulom Bender, sta jo silovito napadla. Podrla sta jo na tla in jo vlekla s hodnika v dnevno sobo.

28 operacij je prestala do zdaj.

Jacqueline je utrpela več kot 800 ugrizov v obraz in druge dele telesa. Med napadom sta ji raztrgala nos, ušesa, ustnice in lica, izgubila pa je 30 odstotkov krvi. Psa bi morala biti, kot so se dogovorili z lastniki, v kletkah ob njenem prihodu, vendar nista bila.

Ko so prvi reševalci prispeli na kraj dogodka, so zaradi agresivnosti psov potrebovali 37 minut, da so lahko vstopili v hišo in pomagali Jacqueline. Ko so jo končno našli, je bila gola in ležala na trebuhu, kričala je od bolečine in prosila za pomoč. V bolnišnici so jo morali zdravniki takoj spraviti v umetno komo in opraviti nujno sedemurno operacijo.

Takšna je bila pred grozljivim dogodkom.

Jacqueline je do danes prestala že 28 operacij, vsaka pa je korak bližje k obnovi njenega videza in funkcionalnosti obraza. Na družbenih omrežjih, predvsem na TikToku in Instagramu, je redno objavljala novice o svojem napredku. Nedavno je delila fotografijo svojega obraza po zadnji operaciji, na kateri so še vedno vidni šivi okoli lic. Kljub pomanjkanju spanca je bila navdušena nad rezultati in je zapisala, da je vse skupaj vredno truda. Kljub hudim poškodbam in dolgotrajnemu okrevanju Jacqueline ni izgubila ljubezni do psov. Sedaj ima svojega hišnega ljubljenčka, psičko Luno, ki ji je v veliko oporo med okrevanjem. »V tem času, ko je življenje ubralo noro smer in postalo travmatično, sem blagoslovljena s svojo Lunico. Je pametna in odlična družba, stiskava se vsak dan. Vesela sem, da je v mojem življenju,« je zapisala Jacqueline v eni od objav na družbenih omrežjih.

Tvoji zdravniki so resnično umetniki.

Jacqueline so v oporo tudi sledilci na TikToku in drugih družbenih omrežjih. Ljudje izražajo občudovanje nad njenim napredkom in jo spodbujajo, naj se ne ustavi. »Vau! Vidim napredek od tvoje zadnje operacije. Neverjetno!« Drugi je dodal: »Napredek je res osupljiv. Videti je, kot da se tvoje poteze ponovno oblikujejo. Tvoji zdravniki so resnično umetniki.«