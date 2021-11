Izginulo deklico spet iščejo

Britanski policisti so znova začeli prekopavati območje, kjer je pred več kot 21 leti izginila 14-letna deklica Sarah Benford. Pobegnila je iz mladinskega doma, nazadnje, 6. aprila 2000 oziroma dva dni po pobegu, pa jo je v Ketteringu videla njena mama.

Policisti so v zvezi s primerom dobili nov namig.

Odkar je Sarah izginila, so policisti aretirali tri osumljence, vse leta 2003, vendar nobeden ni bil ničesar obtožen. Od leta 2003 policisti primer preiskujejo kot umor. Od takrat so preiskovali v Ketteringu, Londonu in Walesu, a nobena preiskava ni obrodila sadov. Leta 2016 so možje v modrem iskali Sarahino truplo na gozdnem območju v Ketteringu. Kljub temu da so ga skrbno prečesali, jim dekličinega trupla ni uspelo najti. Upajo, da bodo imeli v preiskavi, ki trenutno poteka, več sreče.

Ekipi so se tokrat pridružili forenzični antropologi, pomagali pa so si tudi s posebno radarsko opremo. Območje, ki ga preiskujejo, so izbrali, ker so dobili namig, da bi se dekličino truplo lahko skrivalo nekje tam. »Sarah je izginila pred več kot 21 leti, a nikoli nismo prenehali iskati njenega trupla in njenega morilca oziroma morilcev. Sarahino družino smo obvestili o preiskavi in nas podpira v naših prizadevanjih. Med izkopavanjem bomo ves čas tesno sodelovali z njimi. Prosimo pa, da jih predstavniki medijev pustijo pri miru,« je primer komentiral detektiv Joe Banfield, ki vodi preiskavo.

Policisti pozivajo vsakogar, ki kaj ve o dekličinem izginotju, naj se javi policiji. Kot so dejali v izjavi za javnost, še niso obupali nad primerom in še vedno verjamejo, da lahko najdejo dekličine ostanke ter primejo njenega morilca oziroma morilce.