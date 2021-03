Izginotje 17-letne Ane buri duhove (VIDEO)

Pred 11 dnevi je izginila, rojena leta 2003. Na portalu Nestali.hr je bila objavljena kot izginula oseba. Na portalu omrežju Youtube pa se je s petka na soboto pojavil video, v katerem se pojavlja Ana z mladeničem. V njem pojasnjujeta, zakaj sta odšla od doma. Z njunima življenjema naj bi upravljali slabi ljudje.»Nisva imela drugih možnosti. Želel sem ji vrniti svobodo. Doma so jo zaklepali, iz oken odstranili kljuke, vzeli vse ključe. Nadlegovali so jo tako fizično kot psihično,« je v videu dejal. Dodal je, da sta se obrnila na pristojne službe, a jima niso pomagali. Vrnila se bosta, ko Ana dopolnil 18 let, kar bo čez 5 mesecev, ali ko se situacija uredi. Kot piše 24sata je policija povedala, da Ano še vedno vodijo kot izginulo in da bo tako, dokler z njo ne govorijo.Kot pišejo hrvaški mediji, je Ana povedala, da se je vsak dan javljala mami, ta pa ni želela govoriti z njo.