Izginila 20-letna Ana

V Beogradu je izginilo 20-letno dekle iz Zrenjanina. Za Ano Petrović se je v noči s četrtka na petek, okoli druge ure, izgubila vsaka sled.

Anina sorodnica je za srbske medije povedala, da je izginotje prijavljeno policiji. Nihče ne ve, kaj je imela oblečeno, vedo pa, da je imela s sabo roza nahrbtnik.

Njena sestra Mirjana je povedala, da Ana še nikoli ni tako izginila in da ima otroka, starega leta in pol, na katerega je zelo navezana.

Sestra prosi za pomoč

Anina sestra je na družbenem omrežju Facebook objavila poziv občanom za pomoč, saj o izginuli nima še nobenih novic.

»Edini način, da nam jo lahko pomagate najti, je, da delite to fotografijo, prosite svoje prijatelje in družino, da jo delijo tudi vi, da jo bo videlo čim več ljudi. In seveda pokličite telefonsko številko na fotografiji ali prijavite na najbližjo policijsko postajo, če jo kje vidite.« Tako je zapisala obupana sestra in ganila sledilce, ko je napisala, da je zelo pomembno, da Ano čim prej najdejo, saj jo doma čaka njena še ne dveletna hčerka.

Družina trdi, da je bil Anin mobilni telefon ves čas od izginotja izklopljen, vendar pozneje par sekund spet prižgan. Anina sestra je za Telegraf povedala, da jo na mobilni telefon poskušajo dobiti vsi člani ožje družine, a se ne oglaša. Po besedah ​​sestre je bil Anin mobilni telefon od trenutka, ko je izginila, izklopljen. So pa, kot pravi, okoli šeste ure zjutraj opazili, da je mobilni telefon nekaj sekund prižgan.