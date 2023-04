Izginil zabojnik zlata, gre za eno največjih kraj v zgodovini države

Na mednarodnem letališču Pearson v kanadskem mestu Toronto so bili priča kraji zlata, kot bi bila izpeljana po scenariju hollywoodske kriminalke. V ponedeljek zvečer je na letališče prispel zabojnik z zlatom v vrednosti približno 13,6 milijona evrov. Odpeljali so ga v letališko skladišče, nato pa je izginil.

»Lahko potrdim, da je bila v zabojniku dragocena pošiljka. Vseboval je zlato in druge dragocene predmete,« je šele v četrtek medijem pojasnil policijski inšpektor Stephen Duivesteyn. Razložil je še, da je bil zabojnik velik približno sedem kvadratnih metrov, ponedeljkov incident pa je opisal kot osamljen in redek primer kraje.

Uprava letališč v Torontu (GTAA) je v kratki izjavi sporočila, da so tatovi stopili na javno površino skladišča in ne na letališče Pearson. »Rop ni predstavljal nevarnosti za potnike ali osebje GTAA,« so poudarili. Niso pa želeli povedati, katera letalska družba je poslala tovor, od kod je prihajal in kam je bil namenjen. Zlato, ki ga izkopljejo v Kanadi, pogosto hranijo v Pearsonu, preden ga odpeljejo naprej, največkrat v tujino.

Ponedeljkova kraja je ena največjih v zgodovini Kanade. Zadnji odmevnejši rop v tej severnoameriški državi se je odvil v letih 2011 in 2012 v Quebecu, ko so tatovi iz skladišča ukradli približno 3000 ton visoko cenjenega javorjevega sirupa v vrednosti 18,7 milijona dolarjev. V ropu leta 1952 na torontskem letališču Malton, predhodniku zdajšnjega letališča Pearson, pa so zlikovci odnesli za 215.000 kanadskih dolarjev zlata, danes bi to pomenilo 1,55 milijona evrov. Bogat plen, shranjen v šestih lesenih škatlah, so ukradli iz jeklene kletke letališkega tovornega prostora. »Kot da bi preprosto izginil,« je takrat za časopis povedal preiskovalec. Zločin brez prič še do danes ni razrešen.