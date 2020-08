Izdala sta se

Zatrjevala sta, da pošteno služita.

Če se z bogastvom ne bi tako bahali in ga javno razkazovali, bi morda celo ušli roki pravice ali ji vsaj pošteno otežili iskanje. Todaje tudi dan po svojem 29. rojstnem dnevu na instagramu, kakor večkrat poprej, objavil svojo fotografijo v družbi živo rumenega lamborghinija. Lastnik je napravljen v elitna Guccijeva oblačila, zraven pa je pripis: »Nihče vam nima pravice očitati bogastva, ki ste si ga prislužili sami.« Večje laži takrat ne bi mogel zapisati, so se takrat že hahljali dubajski policisti in FBI, ki so Ponleju in njegovim sodelavcem že zdavnaj prišli na sled in čakali na pravi trenutek, da jim nadenejo lisice.Kot poroča BBC, so Nigerijca in njegove pajdaše prijeli po dolgi preiskavi pranja denarja in spletnih prevar, ki so segale tudi čez lužo, v ZDA. Ob aretaciji so jim zasegli skupno 35 milijonov evrov gotovine, kar 13 razkošnih avtomobilov, vrednih več kot pet milijonov, goro računalnikov, pametnih telefonov in drugega premoženja, ki so si ga nakupili z denarjem drugih. Roki pravice je pri iskanju najbolj pomagal, ki je redko preživel dan brez druženja na instagramu. Tam se je več kot dvema milijonoma sledilcev hvalisal z materialnimi dobrinami – in seveda sprožil številna radovedna ugibanja o izvoru premoženja. Kot so ugotovile oblasti v Združenih arabskih emiratih in ZDA, sta Ponle in Abbas oprala za več sto milijonov evrov denarja in si pridobila mastno premoženje s spletnimi prevarami: med drugim sta se izdajala za zaposlena v različnih ameriških podjetjih in prepričevala žrtve, da so jima nakazale velikanske vsote denarja, z njima pa so sodelovali številni drugi nigerijski pajdaši. Tolpa je poslovala na googlu, icloudu in snapchatu, kjer so odkrili številna dokazila o denarnih transakcijah, opeharili pa naj bi tudi neimenovani nogometni klub iz premier lige.Ponle in Abbas sta se oblastem tako rekoč predala sama, s tem ko sta se nenehno bahala po družabnih omrežjih, preiskovalci pa zdaj ugotavljajo vlogo preostalih vpletenih v umazane posle. Nigerijca bosta na sojenje čakala v ZDA, doleti ju lahko zaporna kazen do dvajset let.