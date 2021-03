Izdala ga je klobasa

2012.

je vlomil in si postregel.

Napredek v DNK-tehnologiji je pomagal razrešiti že številne, tudi zelo stare uganke: tokrat je našel storilca kaznivega dejanja iz leta 2012, pri tem pa povezal celo dve državi.Zgodilo se je v mestu Gevelsberg na zahodu Nemčije, pred devetimi leti, ko je neznanec vlomil v stanovanje in si postregel z nekaj dragocenostmi. Kaj natanko je ukradel, ni znano, medtem ko je nabiral plen, pa mu je očitno tudi zakrulilo v želodcu, zato je odgriznil kos klobase, ki ga je našel na kuhinjskem pultu. Lastnik stanovanja je na mesnino opozoril policiste, ki so preostali kos dobrote vzeli kot dokaz in opravili DNK-analizo.Ta takrat ni obrodila sadov, toda zdaj, devet let pozneje, se je tehnologija z naprednimi metodami le izkazala: pristojni policisti iz Schwelma v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija so namreč pred dnevi prejeli zanimiv klic iz Francije. Tamkajšnji kolegi so namreč DNK-vzorec z odgriznjenega kosa klobase povezali s svojimi dokazi v drugem, nasilnem dejanju!Vlomilec v Nemčiji in nasilnež v Franciji je moški albanskega rodu, danes star 30 let, se je izkazalo, a kot kaže, za dejanje iz leta 2012 ne bo odgovarjal, saj je že zastaralo, zato ga francoske oblasti ne bodo izročile sosedom. Žrtev v Gevelsbergu bo vsaj mirno spala, vedoč, da je vlomilec daleč proč.