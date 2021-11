Iz verig rešila 12 sorojencev

Tri leta potem, ko so Jordan Turpin in njenih 12 sorojencev rešili iz hiše groze, kjer so jih starši priklenjene na posteljo ali zaprte v kletkah stradali in fizično zlorabljali, je mladenka v televizijskem pogovoru razkrila, kako ji je uspelo rešiti otroke in kaj je najprej storila, ko je okusila svobodo. »Bila sem tako zelo vznemirjena in navdušena, samo zaradi vonja zraka in trave. Prepričana sem bila, da je vse skupaj boljše od raja,« je Jordan, ki je pobeg načrtovala kar dve leti, povedala novinarki Diane Sawyer ter opisala podvig, s katerim je otroke rešila pred izživljanjem staršev ter jim omogočila prihodnost, ki je sicer najverjetneje ne bi imeli.

»Groza me je bilo, da bi me ujeli. Če bi se to zgodilo, sem vedela, da ne bi preživela. A to sem morala storiti za brate in sestre,« je dejala Jordan, ki je bila, ko je iz hiše izmaknila mobilnik in splezala skozi okno na ulico, da bi poklicala policijo, stara 17 let. Ker pa še nikoli v življenju ni odšla ven, policistom ni znala povedati naslova. Kljub temu jim je uspelo najti hišo groze, Louise in Davida Turpina so aretirali in sodnik ju je do konca življenja poslal za zapahe.

S tem pa trpljenja za Turpinove otroke, ko so jih rešili, so bili stari med dvema in 29 leti, ni bilo konec. Nihče od njih namreč nikoli ni obiskoval šole, nimajo zdravstvenega zavarovanja, mlajši niti dokumentov. In čeprav so ljudje za trinajsterico darovali okrog pol milijona evrov, da bi si uredili življenje, zaradi zapletenih birokratskih postopkov tega denarja nihče od njih še ni videl. Starejši večinoma živijo v nevarnih soseskah, občasno se znajdejo celo brez strehe nad glavo, pogosto nimajo za hrano, mladoletne pa je center za socialno delo poslal k različnim rejniškim družinam, kjer so se zlorabe nadaljevale.

Nad sistemom razočarani uradnik je sprožil preiskavo.

Kaj se dogaja z denarjem, oblasti nočejo razkriti niti Turpinovim, čeprav so nekateri že večkrat prosili zanj, a so jih zavrnili tako skrbniki sklada kot odvetniki, nihče ni hotel govoriti niti z novinarji. K sreči pa se je našel uradnik, prav tako razočaran nad sistemom, in sprožil preiskavo, ki naj bi enkrat za vselej razkrila, kaj se dogaja z denarjem, namenjenim Turpinovim.