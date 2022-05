Iz Save potegnili truplo, Nenad Periš se je takoj oglasil

»Vsakič, ko slišim, da so neko truplo potegnili iz vode, se ob tej misli stresem. Ko pa izvem, da ne gre za mojega Mateja, pomislim na starše tega človeka, na njegovo družino, prijatelje. Verjamem v boga, v to, da je milosten in se ne sprašujem o njegovih odločitvah. Rad bi pa spoznal resnico, ne glede na to, kakšna je,« je za srbski portal Informer Povedal Nenad Periš potem, ko so iz Save potegnili neznano truplo.

Nenad je vsakodnevno v stiku s srbsko policijo, čeprav je po dveh mesecih iskanja odšel v rodni Split. »Vem, da delajo na primeru in da skušajo najti odgovore. Pomagam jim toliko, kot lahko. Pošiljam jim določene informacije. Verjamem jim in prepričan sem, da delajo vse, kar je v njihovi moči,« je dejal in dodal, da se bo v kratkem spet vrnil Beograd, kjer iščejo njegovega pogrešanega sina, ki se je neznano kam izgubil v noči na 31. december.