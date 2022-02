Iz rok ugrabitelja jo je rešila besedna igra

Igra, ki se v izvirniku imenuje wordle, v Sloveniji pa se je udomačila kot besedle, zabava, kratkočasi, bogati besedni zaklad in neguje kognitivno zdravje, a kot kaže, lahko tudi reši življenje. Mnogi namreč svoj rezultat radi delijo s svetom, tudi 80-letna Denyse Holt iz Illinoisa, upokojena učiteljica, ki ji besedna igra popestri vsak dan in pomaga ohranjati stik s hčerkama.

Hčerkama vsako jutro pošlje svoj rezultat pri ugibanju besede dneva. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Kdo ve, kakšna usoda bi ji bila namenjena, če ne bi Holtova tako vneto ugibala besed in svojih dosežkov redno pošiljala otrokoma, ki živita na drugem koncu ZDA. Grozljive noči se je namreč upokojenka zbudila v šoku, saj je ob njej ležal gol moški z nožem v rokah, ki ji je pretil, da jo bo zabodel, če bo zavpila na pomoč. Prepričana, da jo želi oropati, je ostala odprtih ust, ko ji je velel, naj mu napolni kad, saj da bi se rad okopal; kratek čas je le upala, da se mu bo lahko izmuznila in poklicala policijo, potem pa jo je oblečeno potegnil k sebi v kad, pozneje pa v mokri pižami v neogrevane kletne prostore in jo tja zaklenil.

Tam je v temi, mokra, lačna in žejna ostala več kot 20 ur, medtem ko je moški z očitnimi duševnimi težavami bival v njeni hiši, kakor da bi bila njegova. In čeprav je očitno ni nameraval pokončati ali hudo poškodovati, bi Holtova kaj lahko umrla, kajti kot talka je zamudila tudi več odmerkov pomembnih zdravil.

K sreči sta bili skoraj tri tisoč kilometrov proč v Seattlu v skrbeh njeni hčerki, saj jima mama zjutraj ni posredovala rezultatov iskanja besede dneva, zato sta jo poklicali.

20 ur je bila ujeta v kleti.

Potem ko je telefon več ur kar naprej zvonil v prazno, sta za pomoč zaprosili materinega soseda, ki je potrkal na upokojenkina vrata, a odgovora ni bilo, čeprav je bil avtomobil parkiran na dovozu. Poklical je policijo, ki je 80-letnico spodbudila, da se je plašno oglasila iz kletnih prostorov, vlomili v hišo in jo rešili. Ugrabitelja, starega 32 let, so našli golega in spečega v njeni spalnici.