Iz kovčkov nakradli za dva milijona stvari: presenetilo vas bo, kdo je obtožen

Tudi pri Slovencih priljubljeno letališče na Kanarskih otokih v Španiji je bilo v primežu kriminalne združbe. Tamkajšnja policija je aretirala 14 letaliških uslužbencev, ki so iz prtljage potnikom kradli dragocene predmete. Nakradli so za skoraj dva milijona dragocenosti, in sicer devet luksuznih ur, 120 kosov nakita, 22 mobilnih telefonov, več kosov elektronike in 13 tisočakov v gotovini. Toda kraje osumljena štirinajsterica naj bi bila le vrh ledene gore. Verjetno je sodelovalo še najmanj 20 zaposlenih, ki so še v preiskavi, in 27 zlatarn na Kanarskih otokih.

Plen so skrivali v prirejenih žepih

Alarm se je sprožil ob skokoviti rasti pritožb in prijav letalskih potnikov zaradi izginulih predmetov iz njihove prtljage. Med obsežno operacijo, imenovano Oretel, so pregledovali osebne letališke omarice, avtomobile in domove zaposlenih na letališču ter naleteli na kup ukradenih stvari.

14 zaposlenih so aretirali, še 20 jih preiskujejo.

Policijska dognanja kažejo, da so tatovi zavihali rokave, ko so potniki prtljago že oddali in je bila ta naložena v prtljažni prostor letala. Tako so se namreč skrili pred očmi drugih in si vzeli čas, da so kovčke odprli, si nagrabili dragocenosti, nato pa jih spet zaprli, da ni bilo nikakršnih sledi. Plen so skrivali v prirejenih žepih, ki so jih všili v svoje uniforme. Prstan, denimo, pa kar v naglavnih slušalkah.

Aretirana štirinajsterica je obtožena združevanja v kriminalni združbi, ropa, poškodovanja tuje lastnine in pranja denarja. Policija sklepa, da so robo preprodajali po spletu in lokalnih zlatarnah.