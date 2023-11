Iz Hurgade se nista vrnila živa

Uživati dopust nekje na toplem je verjetno želja marsikoga. Britanska družina Cooper si ga je privoščila, a žal se je končalo tragično.

Susan, 63, in John Cooper, 69, iz kraja Lancashire, sta brezskrbno uživala na dopustu v priljubljenem letovišču v Hurgadi (Egipt), kjer sta bila že večkrat. A na osmi dan, bilo je 20. avgusta 2018, sta se vrnila v sobo, ki je mejila na drugo sobo (med seboj sta bili ločeni z vrati), v kateri so se z zaplinjanjem (uporabili so pesticid lambda, zmešan z drugo substanco) poskušali znebiti posteljnih stenic. Tam sta preživela noč, naslednji dan pa je sledilo izjemno slabo počutje. John je umrl v sobi, Susan pa nekaj ur pozneje v bolnišnici.

Primer je na sodišču, te dni je potekalo zaslišanje, hči Kelly Ormerod pa je dejala, da je družina močno prizadeta: »Še danes ne moremo dojeti, kaj se je zgodilo. To se nikoli ne bi smelo zgoditi.«

V sobi je bila še vnukinja

Tragedija bi kaj hitro lahko bila še hujša. V sobi s starimi starši je bila sprva tudi 12-letna vnukinja Molly. Okoli 1. ure ponoči jo je babica odpeljala nadstropje višje, k mami Kelly (na dopustu so bili še druga dva vnuka in tudi družinski prijatelji), saj se ni počutila dobro, nato pa se je Susan vrnila v svojo sobo, k Johnu.

Naslednje jutro Susan in John nista prišla k zajtrku, zato so jima potrkali na vrata. Odprl je oče in povedal, da se ne počuti dobro, oba sta tudi bruhala. V sobi je bilo še vedno moč zaznati izrazit vonj.

Zaradi hudih zdravstvenih težav so na pomoč poklicali zdravnike, a niso mogli več rešiti zastrupljenih staršev Ormerodove. Oče je kljub oživljanju umrl v hotelski sobi, mamo pa so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, a ji žal niso mogli več pomagati, je poročal The Independent.