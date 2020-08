Iz gorečega bloka reševali nosečnico in njenega otroka

V stanovanjskem bloku v Zagrebu je izbruhnil požar. Goreti je začelo v spalnici v četrtem nadstropju, požar pa se je nato kmalu razširil še na peto nadstropje. Gasilci so iz šestega nadstropja reševali nosečnico in njenega mladoletnega otroka.



Zagorelo je zaradi kratkega stika med kabli pod posteljo, ki so v preteklosti že povzročali nekaj težav. Škoda je nastala tudi v petem nadstropju, kjer je gorelo v dveh sobah, stanovanja v šestem pa je prekril črn in gost dim. Popokale so cevi za gretje, voda, ki je iztekla iz njih, pa je zalila stanovanje, pod katerim je gorelo.



»Takoj ko sem slišala za požar, sem šla preverit stanovanje, v katerem živita stara starša. V tem stanovanjskem bloku v večini živijo starejši, zato je bil to velik šok. Vsi so zapustili blok in drug drugega tolažili. K sreči ni bil nihče poškodovan,« je dejala neka ženska za 24sata.