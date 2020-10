Iz avstrijskega zapora dilal slovensko drogo

S pretihotapljenim telefonom je naročal pošiljke mamil iz domovine.

Osemkrat je bil že obsojen, nazadnje na šest let kehe. FOTO: Tomi Lombar

Avstrijski policijski in pravosodni organi imajo polne roke dela z 31-letnim Slovencem, ki pri naših severnih sosedih prestaja več zapornih kazni zaradi trgovine z mamili. Čeprav je bil v Avstriji že osemkrat obsojen, samo za sodelovanje pri zadnjem kaznivem dejanju je dobil šest let zapora, svoje dejavnosti ni opustil niti za zapahi, ugotavlja tožilstvo na celovškem deželnem sodišču. Tam se je v ponedeljek zoper 31-letnika (in njegove pomagače) začel proces, v katerem si rojak lahko obeta še deveto kazen: s pretihotapljenim telefonom je namreč kar iz zapora naročal pošiljke mamil iz Slovenije. Trije pajdaši so sledili njegovim navodilom in skupaj razpečevali več kot šest kilogramov heroina, kokaina in konoplje po avstrijskem Koroškem.Čeprav so se pomagači poskušali rešiti s priznanjem krivde, je sledila kazen: nekdanje 24-letno Slovenčevo dekle je sodnikposlal za zapahe za tri leta, njen brat (ki je skladiščil drogo) je dobil 18 mesecev pogojne zaporne kazni, še ena 23-letnica je dobila slabi dve leti kazni. Slovenec v zaporu pa ni priznal krivde – voljan je bil prevzeti odgovornost le za pol kilograma heroina, ki ga je preprodal izza zapahov. Za vsa druga mamila pa je zatrdil, da so jih preprodali trije Avstrijci sami ter da zdaj želijo krivdo naprtiti njemu. Zanikal je tudi izjave odjemalcev, ki so bile zabeležene prek različnih programov za sporočanje. Zavrača tudi očitke, da je grozil mami svoje bivše prek SMS-sporočil. Sodnica je izločila postopek proti Slovencu, ki bo očitno še nekaj časa stranka avstrijskih ječarjev.