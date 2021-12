Ive ni več, pokončal jo je sin: Ubil sem demona

Hrvaški portal Index poroča, da je M. P. (28) v Splitu doma z velikim kuhinjskim nožem pokončal svojo mater Ivo P. Truplo naj bi bilo polno ran, medtem ko sledi borbe ni bilo.

Policija je intervenirala, ko jo je več ljudi obvestilo, da Ive ne morejo dobiti po telefonu. Policistom je menda njen sin takoj dejal: »Ubil sem demona.« Odvzeli so mu prostost in ga odpeljali na psihiatrični oddelek, da vidijo, ali je sploh sposoben za kriminalistično preiskavo. Zdravniki so ocenili, da je, zato je bil prepeljan na policijo. Prištevnost bodo morali še preveriti, v preteklosti pa se je storilec že zdravil zaradi psihiatričnih težav, vendar zgolj ambulantno. Prejemal je tudi predpisano terapijo.

Policija je morilca, ki je bil zaposlen kot kuhar, do zdaj obravnavala enkrat, in sicer zaradi kaljenja javnega reda in miru.