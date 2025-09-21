Ivanin morilec še vedno na prostosti, zdaj se je oglasil njen oče

Na svoj rojstni dan se je Slobodan, oče brutalno umorjene študentke Ivane Krivokapić (26), oglasil na družbenih omrežjih. Njegove besede trgajo srce in znova spominjajo na grozljiv umor, ki se je zgodil 24. decembra 2022 v njenem stanovanju V Beograd.

»Spet sem tu. Gledam sivino te stavbe. Vedno mislim, da mi bo zazvonil telefon in bom zaslišal glas: 'Vse najboljše, očka',« je zapisal Slobodan in dodal: »Jok brez solz najbolj boli. To je tista žalost, ki nikoli ne mine, ostane kot pečat. Ne moreš pozabiti, ne moreš jokati, a živeti moraš.«

Našla sta jo brata

Ivanino truplo so na božični večer pred dvema letoma in pol našla njena brata. Ko se ni javljala na telefon, sta razbila vrata in jo našla mrtvo na postelji – z odpetimi hlačami in dvignjeno bluzo. Imela je modrice na vratu, poškodbe na obrazu in rokah, kar kaže, da se je pred smrtjo borila.

Preiskava je pokazala, da je bila Ivana zadavljena z golimi rokami, storilec pa je po dejanju stanovanje zaklenil in odnesel ključ. Sprva je bila smrt označena kot sumljiva, obdukcija pa je potrdila, da je bila umorjena.

Morilec se je pretvarjal, da žaluje

Medtem ko so preiskovalci čakali na rezultate obdukcije, je glavni osumljenec Jetmir Gočaj na družbenih omrežjih objavljal fotografije z Ivano in ganljive zapise, s katerimi je skušal ustvariti alibi.

Višje javno tožilstvo je nato potrdilo, da je prav Gočaj iz Črne gore umoril Ivano. Zanj je bila razpisana mednarodna tiralica, a skoraj tri leta po zločinu ga še vedno niso prijeli, poroča Blic.