Ivani (23) lomil rebra, jo zbadal z nožem in opekel z likalnikom

Djordje Lacković (25) iz Klenja pri Bogatiću je bil pred sodiščem v Novem Sadu obsojen na šest let zapora, ker je bil nasilen do svojega nekdanjega dekleta Ivane Filipović (23). Podaljšalo se mu je tudi pridržanje, v katerem bo ostal, dokler ne bo odšel na prestajanje kazni.



Lacković je marca 2019 v stanovanju v Novem Sadu hudo poškodoval svojo nekdanjo partnerico, obtožen pa je dveh kaznivih dejanj - nasilja v družini in povzročitve hudih telesnih poškodb. Nasilju botrovalo ljubosumje Brat zlorabljenega dekleta Ivan Filipović je za Kurir dejal, da je družina z razsodbo zadovoljna. »Upam, da bodo po takšni razsodbi mnogi v Srbiji dvakrat premislili, preden bodo fizično ali psihično napadli ženo ali dekle. Nasilje je treba enkrat za vselej ustaviti,« je dejal. Sodeč po obtožnici je Lacković dekletu zlomil rebra, ji prebil pljuča, opekel z vročim likalnikom in zabodel z nožem. Lacković naj bi bil izredno ljubosumen.



Lacković je v zagovoril dejal, da je Ivano tepel, a ne v takšnem obsegu, kot mu očitajo v obtožnici. Dejal je celo, da ni vedel, da je likalnik vključen in vroč. »Bil sem prizadet, zato sem reagiral neprimerno. Ljubil sem jo,« je zaključil obtoženi.