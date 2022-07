Ivana je rešila žoga, 28-letnika še iščejo

Kljub opozorilom je druščina iz Severne Makedonije zaplavala v morje, kjer se človeško telo močnim tokovom skorajda ne more upirati. Najhujšega se je takoj rešil 25-letni Vasil, po 18 urah so reševalci na varno potegnili še 30-letnega Ivana, 28-letnika pa še iščejo.

Kdo ve, koliko časa bi zdržal brez žoge. FOTO: Ale-ks/Getty Images

Ivan, ki je bil prepričan, da se bo njegovo življenje v Egejskem morju končalo, je lahko za odrešitev hvaležen žogi, ki se je kot po čudežu znašla v njegovi bližini in ki mu je pomagala ostati na gladini neverjetno dolgo. Po 18 urah ga je iz zraka opazil helikopter, ki je bil del reševalne ekipe in je nato obvestil tovorno ladjo, ki je v bližini plula pod gibraltarsko zastavo in nesrečnika potem potegnila na suho.

Kot pišejo tuji mediji, bi 30-letnik skorajda umrl na svoj rojstni dan: tega je praznoval na zloglasni plaži Miti v turistično opevani pokrajini Halkidiki, veseljačenje pa se je končalo v vodi, ki je trojico odnesla. V morje naj bi zaplavali kljub opozorilom domačinov in tablam, ki v več jezikih svarijo ne le pred močnimi tokovi, ampak tudi okrepljenim ladijskim prometom na območju, zaradi česar je kopanje zelo tvegano.

Praznovali so rojstni dan.

Pogrešanega še vedno iščejo helikopter, plovila obalne straže in številni prostovoljci ter domačini z zasebnimi čolni, a upanja, da ga bodo našli živega, je bilo iz ure v uro manj; veter se namreč na območju krepi, prijatelji pa so pojasnili, da 28-letnik ni ravno dober plavalec.

18 ur je čakal na pomoč.

Včeraj popoldne pa so reševalci sklenili uporabiti še podvodni dron, do konca naše redakcije pa mladeniča še niso našli.