Ivan, Josip in Jurica mrtvim v grobovih pulili zlate zobe

Patricije D. (20), Josip V. (21), Ivan M. (22) in Jurica V. (23 so člani tolpe, ki je v Zagrebu vdirala v velike grobnice in s pokojnikov kradla prstane in ogrlice ter celo pulila njihove zlate zobe, piše Jutarnji list. Vsi so zločine priznali, zanje pa tožilstvo zahteva leto dni zaporne kazni, za dva leto in pol. »Prvi dan smo premaknili pet nagrobnih plošč. V njih ni bilo ničesar. V šestem grobu smo našli dva zlata zoba, tri prstane in ogrlico. Vzeli smo zlato, krsto zaprli, nagrobno ploščo pa vrnili. Denar od prodaje zlata smo si razdelili. Jaz sem fantom povedal, kako naj premaknejo ploščo. /.../ Prvi dan sva z Josipom vstopala v grobove. Videla sva kosti in nakit. /.../ Za ogrlico smo dobili 1450 evrov (10.800 kun), za zobe 30 evrov (200 kun), za tri prstane 540 evrov (4.000 kun),« je razlagal Patricije.

Če je smrdelo, so si nadeli maske

Lopovi so dejali, da so bila njihove tarče predvsem stari grobovi, češ da so v njih vredni predmeti. »Ko smo na primer opazili letnico na grobu 1870, smo stopili v akcijo. Grobove smo odpirali skupaj. Približno 10 smo jih odprli z rokami in nogami. Če je smrdelo, smo se nadeli maske, na rokah pa smo imeli rokavice,« pa je povedal Jurica.