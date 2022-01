Iskanje pogrešanega Mateja za danes končano, išče se taksist

Iskanje pogrešanega 27-letnega Mateja Periša iz Splita poteka peti dan, danes pa so se mu pridružili potapljači, ki so prečesali reko Savo. Policija sumi, da je Matej padel v reko nekje okoli Brankovega mostu, piše 24sata. Akcija se nadaljuje jutri. Ključna priča bi lahko bil taksist, ki Mateja ni sprejel v vozilo, a v beograjskem taksi združenju pravijo, da ga ne morejo izslediti, kar lahko pomeni, da je delal na črno, zato ne želi odgovarjati.

Poleg območja okoli Brankovega mostu intenzivno preiskujejo tudi okolico Višnjičke Banje za Pančevskim mostom, ki se razteza čez Donavo. V bližini kraja, kjer se sumi, da je Matej vstopil ali padel v Savo, so sodni izvedenci danes v cvetličnem kozarcu našli cigaretni ogorek. Z analizo DNK bodo potrdili, ali je z njim povezan ali ne. Pripadniki policije in sodelavci policijske brigade od prijave izginotja s patruljnimi čolni preiskujejo Savo in Donavo ter bregove obeh rek. Ker je vidljivost izjemno slaba, so bili potapljači privezani z vrvmi in so z rokami tipali dno.

Nazadnje viden pred novim letom Za Matejem Perišem so se 31. decembra 2021 izgubile vse sledi. Nazadnje je bil z družbo v klubu Gotik v Beogradu, kamere pa so ga kasneje ujele, ko je hodil v smeri Save. Tja bi lahko odšel, saj so bila stranišča zasedena. Je padel v ledeno reko, ki ima trenutno vsega štiri ali pet stopinj? Savo že prečesavajo, ker je iskalna akcija stekla relativno pozno, tok pa precej močan, nekateri opozarjajo, da bi truplo, če bi nekdo padel vanj, lahko odneslo do Donave, zato bi bilo smiselno razširiti iskalno območje.

»Želim Mateja nazaj domov«

»Mateja želim na vsak način pripeljati domov in tam bom ostal do takrat. Nihče ne ve, kaj se je zgodilo. Pripravljen sem na vse, svojega otroka si želim le pripeljati domov, pa čeprav zadnjič,« je skozi solze hrvaškim medijem povedal Matejev oče Nenad.