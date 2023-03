Ireno (35) na zadnji poti pospremili žalostni zvoki violin

Slovo je vedno težko, ko umre mlad človek, pred katerim je bilo celo življenje, pa še težje.

V sredo so sorodniki, prijatelji, kolegi in znanci na poslednji poti pospremili Ireno Radumilo. Ni bilo človeka, ki se v tistih trenutkih ni vprašal, zakaj jim je bila vzeta. A odgovora na to vprašanje ne bodo izvedeli nikoli.

Vencev in cvetja s sporočili je bilo toliko, da so jih komaj zložili na grob, v težkih trenutkih pa so solze v oči vrele še zaradi žalostnih zvokov violin.

Usodna vožnja

Irena, ki je bila po izobrazbi pravnica, zadnjih devet let pa je delala pri izvršitelju, je umrla 18. marca v nesreči na Kopaoniku. Kot poroča srbski Kurir, je ob zapiranju pisarne prosila, ali jo lahko kdo zapelje do vznožja planine. Dragan Vujić (39) naj bi ji ponudil prevoz. Namen je bil dober, a na poti sta se prevrnila.

Mimo kraja nesreče so se čisto po naključju pripeljali gorski reševalci. Draga so našli 20 metrov od sank, pod njimi pa je ležala Irena.

Dali so vse od sebe, da bi ju vrnili v življenje, oba so odpeljali v bolnišnico, a so žal od tam sporočili le črne novice.

Novica jih je šokirala

V podjetju, kjer je delala, so povedali, da je imela izjemne delovne navade in da so bili vsi v službi prijatelji in ne le kolegi. »Novica o njeni smrti nas je presenetila in šokirala,« je sklenil izvršitelj Vujadin Masnikosa.