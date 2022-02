Invalidnega moža zabodla več kot 140-krat

Usodnega dne se je 41-letni Ricardo Green po službi vrnil domov in na tleh zagledal mrtvega očima: ležal je v mlaki krvi, vidno poškodovan, brez znakov življenja. Njegova mati, mirna, a odsotna, je stala ob truplu, je povedal, ko je zavrtel številko za klic v sili.

Po poklicu je negovalka. FOTO: Policija Palm Beach

Floridski reševalci in policisti, ki so prihiteli na kraj dogodka, so naleteli na grozljiv prizor. Žrtvi, 62-letnemu, očitno ni bilo več pomoči, 61-letnica pa se je možem postave, ki jih je pričakala v spalnici, saj da je morala leči k počitku, predala brez upiranja. Zakaj je pokončala svojega moža, ni pojasnila, poznejša obdukcija pa je pokazala, da ga je zabodla več kot 140-krat, med izživljanjem pa je žrtvi tudi počila lobanja. Kri je bila v več prostorih v hiši, največ seveda v kuhinji, kjer je 61-letna, po poklicu negovalka,tudi ubila moža: kri je poškropila omare in stene, v kuhinjskem koritu pa so odkrili več nožev in sekiro za meso, so razodeli šokirani policisti. V smeteh so našli morilkino spalno srajco, prepojeno s krvjo, in mobilni telefon, ki je pripadal žrtvi, ob truplu pa so bili še vedro, krpa za pomivanje, nekaj čistilnih sredstev in metla, kar nakazuje, da se je Burkova očitno hotela znebiti trupla in odpraviti sledi brutalnega zločina.

62 let je bila stara žrtev.

Obtožili so jo umora prve stopnje, na sojenje pa bo počakala za zapahi, brez možnosti varščine. Nekaj ureznin so ji po aretaciji oskrbeli že v bolnišnici, njeno duševno zdravje bo ocenil psihiatrični izvedenec. Wellerjeva skrušena družina je še pojasnila, da je bil 62-letnik invalid.