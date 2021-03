Internat prevzgoje, internat groze

Po izbruhu obtožb so oblasti spraznile internat. FOTO: Barrysheene/Getty Images

Glavo ene od varovank je potisnil v gnoj.

Uporniške in neukrotljive najstnike lahko s prijaznimi metodami in trdno vero v Boga spravita na prava pota in pripravita za odraslo življenje, sta leta 2006inprepričevala starše, ki so svoje otroke vpisovali v njun internat v ameriški zvezni državi Misuri.Petnajst let pozneje je prišla na dan kruta resnica, kazenskim ovadbam kar ni videti konca. Policija je za zdaj naštela šestnajst žrtev, ki opisujejo grozljiva kazniva dejanja, od spolnega nadlegovanja do posilstva in najrazličnejših fizičnih ter psihičnih zlorab. Krog upanja za dekleta, kot sta Householderjeva poimenovala svoj internat in ranč, je bil v resnici krog bolečine in trpljenja, a zakonca vztrajno poudarjata, da njune metode izvirajo iz Svetega pisma, ki je bilo nepogrešljivo gradivo v učnem načrtu, zgolj z vero pa bi lahko dekleta spoznala svoje napake v življenju in sprejela pravilne odločitve.A dekleta sta, kot kaže, kar takoj obsodila na pekel, primer pa se je v zgodovino Misurija vpisal kot eden najobsežnejših in najhujših. Strašljiva zakonca naj bi dekleta redno pretepala, zanemarjala in se nad njimi izživljala; neka njuna varovanka poroča, da ji je Boyd glavo potisnil v gnoj, spet drugi naj bi v usta potisnil stekleničko z zelo pekočo omako in ji to zlil po grlu. Zdaj 71-letni možakar naj bi številna dekleta posilil in jih redno spolno nadlegoval; spolnih zlorab njegovi ženi sicer ne očitajo, a je za moževa grozodejstva vedela in o njih molčala, dekletom pa je tudi sama pridelala pravi pekel, med drugim naj bi jih redno zapirala v temne prostore za več dni. Prve obtožbe so prišle na plan lani, konec leta so potem oblasti internat zaprle, okoli 25 deklet, ki so takrat tam bivala, spravile na varno in začele preiskavo. Par je posestvo po zaprtju šole prodal.Na sodišču sta se Householderjeva izrekla za nedolžna, podobno sta se branila v obsežnih intervjujih za lokalne časopise ter odgovornost valila na po njunem lažnive žrtve, ki da ju obtožujejo zaradi lastnega nezadovoljstva in neutemeljene potrebe po maščevanju. V javnosti so se znova pojavili pozivi k uvedbi nadzora nad verskimi in zasebnimi šolami, ki ga marsikje v ZDA onemogočajo nekatera pravna določila, na stran deklet pa se je odločno postavila tudi, hči obtoženih, zgrožena, da so bili njeni starši sposobni takšnih grozodejstev, a poudarja, da bosta pač morala žeti, kar sta sejala. Tako sta jo namreč vzgajala, poudarja.Da bi žrtve tudi sama spodbudila k prijavam, je na družabnem omrežju tiktok odprla poseben račun, kjer je najprej sama izrazila iskreno mnenje o svojih starših in sume zlorab, sledila so ji številna dekleta, ki so se anonimno izpovedala o svojih izkušnjah in tako pripomogla k sestavi obtožnice proti zakoncema.