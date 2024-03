Inšpektor o izginotju male Danke: pripraviti se moramo na najhujše

Direktor Centra za pogrešane in zlorabljene otroke Igor Jurić se je ponovno oglasil o izginotju deklice Danke Ilić. Glede na to, koliko časa je minilo od njenega izginotja, moramo biti pripravljeni na najhujše, pravi Ilić, a dodaja, da še vedno upa, da bodo deklico našli živo in zdravo.

Kot poročajo tuji mediji, je Ilić dejal, da za dejanja matere, ki naj bi zaradi nosečnosti zavrnila poligraf, ni opravičila in razumevanja. Ob teh informacijah, kot pravi, našpičijo ušesa. »Žrtvovati se je treba, karkoli že to pomeni. Prepričan sem, da bo otrok najden, in samo upamo lahko, da se bo končalo srečno,« je dejal Jurić. Pravi, da so mati in vsi dekličini najbližji prvi osumljeni, čeprav uradno niso v preiskavi.

Glede na okoliščine ni osebe, ki ne bi bila osumljena. Dokler ne bo potrjeno, kaj se je zgodilo in kako je deklica izginila, ta sum ne bo izginil. O vsem se je treba pogovarjati, če je kakšna težava v družini, moraš biti iskren, pravi Igor Jurić.

Meni, da je edina možnost, da je deklica trenutno še živa, ta, da se potencialni ugrabitelj oglasi in zahteva odkupnino.

»Pripraviti se moramo na najslabši scenarij, glede na to, koliko časa je že preteklo. Ta možnost je realna in objektivna, po drugi strani pa imamo pravico verjeti v čudež in tudi jaz upam na čudež in da bomo danes prejeli novico, da je bial najdena,« dodaja.