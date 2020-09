Incident sredi mesta, zabodenih več ljudi

V Birminghamu se je zgodil »večji incident«, saj so zabodli več ljudi, je sporočila britanska policija. Za zdaj ni znano, ali gre za teroristični napad. Podoben incident se je zgodil v Londonu, kjer so prijeli pet ljudi.



Malo po polnoči je policijo poklicalo več oseb, ki so bile zabodene v središču Birminghama. Kmalu so z območja poročali o več novih zabodenih. Koliko ljudi je ranjenih in kakšne so njihove poškodbe, policija ni razkrila.



Incident se je zgodil v predelu mesta, kjer živi veliko istospolnih oseb in tam vsako leto tudi prirejajo parado ponosa. Nekatere priče poročajo, da so slišale strele.



V noči na nedeljo je bilo več ljudi zabodeno tudi v Londonu. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je bilo pri tem ranjenih pet ljudi, ena oseba je dobila smrtno nevarne poškodbe. Prijeli so pet ljudi, vzrok za incident v prestolnici za zdaj ni znan.