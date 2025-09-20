Incident na bencinskem servisu: 47-letnik udaril starejšo gospo, ker je bila prepočasna

V Beogradu se je te dni zgodil pretresljiv incident. Na bencinskem servisu v naselju Trošarina je 47-letni moški izgubil živce, ker je 69-letna ženska predolgo točila gorivo, poroča Blic.

Beograjska policija je v soboto aretirala moškega z inicialkami T. V. (47) in zoper njega vložila kazensko prijavo zaradi nasilniškega vedenja. Po prvih podatkih se je incident zgodil v občini Voždovac, ko je storilec, očitno besen zaradi počasnega točenja goriva, pristopil k starejši ženski B. V. (69) in jo udaril v predel glave.

Napad je šokiral prisotne na bencinskem servisu. Po izgredu so poklicali policijo, ki je nasilneža še isti trenutek aretirala. Preiskavo zdaj vodi javno tožilstvo v Beogradu, ki bo odločilo o nadaljnjih ukrepih.