Incident, ki odmeva: nad Titov grob je šel z molotovko (FOTO)

V Beogradu se je zgodil nenavaden incident. Tako so G. M. (46) aretirali zaradi suma, da je na Hišo cvetja vrgel molotovko.

Hiša cvetja. FOTO: Bakal Oste

Hiša cvetja. FOTO: Primož Hieng

Kot neuradno navaja Informer, pri tem na srečo ni bil nihče poškodovan, napadalca pa so ujeli varnostniki. Hiša cvetja je najbolj znana kot kraj, kjer je pokopan nekdanji jugoslovanski voditelj Josip Broz Tito.

»Sumijo, da je aretirani moški izdelal molotovko in jo vrgel na muzej. Na srečo so se varnostniki muzeja hitro odzvali in pogasili požar. Prav tako je varnostnikom uspelo ujeti napadalca in nato obvestiti policijo,« je za srbski medij pojasnil vir.

»Ko so ga ujeli in vprašali, zakaj je to storil, naj bi rekel, da je prišel uničit "ustaško leglo"« je še dodal.