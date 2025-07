Incident! Avstrijski policisti so se ravsali slovenskimi študenti

Avstrijska policija je v nedeljo izvedla obsežno racijo na antifašističnem taboru v organizaciji Kluba slovenskih študentk in študentov na Dunaju (KSŠŠD), ki te dni poteka na območju muzeja Peršman na avstrijskem Koroškem. Organizatorji in podporniki tabora so zgroženi in poudarjajo, da gre za nedopustno akcijo na občutljivem spominskem kraju.

V nedeljo je pri spominskem obeležju in muzeju Peršman potekala večurna policijska akcija, v kateri so sodelovali helikopter, droni, pasja enota in več kot 30 oboroženih policistov. Policija je opravila hišno preiskavo in identifikacijo oseb. V društvu Peršman so izrazili ogorčenje nad nesorazmernim posegom na kraju, kjer so nacisti pred 80 leti umorili 11 ljudi, ter opozorili na pomanjkanje pietete in zgodovinske občutljivosti.

Policija je kot razloge navedla domnevne kršitve glede kampiranja, varstva narave in neprimeren odnos do spomenika. Organizatorji tabora in muzej so obtožbe zavrnili, saj so dogodek podprli, med udeleženci pa so bili tudi potomci žrtev nacizma. Globoko pretresenost nad racijo je izrazil tudi vodja Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS) Bernard Sadovnik.

