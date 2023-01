In to naj bi bila starša? Zgrozili se boste, ko boste slišali, kaj sta počela

Joseph Paul Wilson in Jodi Ann Wilson iz Severne Karoline v ZDA sta bila aretirana zaradi obtožb, da sta povzročila prezgodnjo smrt posvojenega sina Skylerja Wilsona (4). Kot navajajo mediji, sta se nad malčkom izživljala z obredi izganjanja hudiča.

Trenutno sta v priporu brez možnosti varščine, policija pa primer obravnava kot umor.

Nesrečni fantek tudi stradal

Šerifov urad je poročal, da so prejeli klic službe za zaščito otrok glede otroka, ki je bil sprejet v bolnišnico. Skyler je umrl tri dni pozneje zaradi poškodb, je poročal NBC News. Vzrok smrti naj bi bila možganska poškodba, ki nastane zaradi pomanjkanja kisika, otrok pa je tudi stradal.

Preden so nad fantkom izvedli obrede izganjanja hudiča, so ga zvezali z lepilnim trakom in izolirali v sobi brez hrane.

Policisti so na mobilnem telefonu našli fotografijo, na kateri deček leži na tleh, z obrazom navzdol, zavit v odejo, ki je bila na tla pritrjena z lepilnim trakom.

Poleg umorjenega dečka sta zakonca posvojila še tri otroke, po policijskem poročilu pa naj bi bili vsi zlorabljeni. Trenutno za vse skrbi center za socialno delo.