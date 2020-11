Hudo neurje vzelo tri življenja

Sardinijo je danes zajelo hudo neurje, ki je terjalo življenje treh ljudi. Nekega voznika je skupaj z avtomobilom odnesla narasla reka, umrla pa sta še starejša ženska in moški, čigar hišo je zasul plaz. Več ljudi so morali po obilnih padavinah, ki so se začele v petek, prepeljati na varno.



Območje na severu Sardinije, ki je bilo že leta 2013 prizorišče obsežnih poplav, je po močnih padavinah deloma odrezano od sveta. Več sto gospodinjstev je ostalo brez oskrbe z električno energijo, podrl se je eden od mostov pri kraju Bitti. Civilna zaščita svari prebivalce, naj ne zapuščajo domov, saj se lahko gladina vode hitro spremeni. Za ves otok velja rdeče vremensko opozorilo.



Neurje je sicer prizadelo tudi Sicilijo, Kalabrijo in Bazilikato na jugu Italije, a manj močno. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo.