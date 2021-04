Brooklyn Center je zadnje dni prizorišče burnih in tudi nasilnih protestov.

Hotela naj bi prijeti za paralizator.

Prav v zvezni državi Minnesota, kjer je v smrtnem policijskem prijemu lani izdihnilin kjer zdaj poteka odmevno sojenje, je ugasnilo še eno temnopolto življenje: kot smo že poročali, je med izogibanjem aretaciji umrl komaj 20-letni, oče enoletnega otroka, neoborožen.A z nalogom za aretacijo, menda prav zaradi izogibanja organom pregona, toda njegova družina pravi, »da je šlo samo za malo trave«. Kakor koli že, vozilo, v katerem sta se vozila mladenič in njegova partnerica, sta ustavila policista,in mlajši mož postave, ki se je pri izkušeni kolegici menda uril na terenu.Zakaj sta se odločila za kontrolo Wrightovega avtomobila, ni jasno, po neuradnih podatkih zaradi osvežilca zraka, ki naj bi nevarno bingljal skozi eno od oken, ali pa zaradi neustrezne registrske tablice. Potterjeva naj bi pri pregledu voznikovih dokumentov opazila nalog za aretacijo in Wrightu ukazala, naj roke dvigne nad glavo, a jo je mladenič sklenil popihati. V tistem naj bi policistka potegnila za, takoj je vsaj mislila, paralizator in sprožila, da bi mu onemogočila pobeg, a je takoj spoznala, da je v resnici prijela za pištolo. In tudi pritisnila na petelina.»Hudiča, ustrelila sem ga!« naj bi zavpila, ko je spoznala svojo napako, ki pa se je izkazala za nepopravljivo. Wright se je nekaj ulic stran smrtno ranjen zaletel z avtomobilom v drugo vozilo in umrl, Potterjevo so suspendirali, družina žrtve zahteva, da ji sodijo za uboj. Brooklyn Center je spet na nogah, v plamenih, razdvojen, nasilni protesti ne jenjajo že več dni.Novi streli pa so zadoneli v Knoxvillu v zvezni državi Tennessee, kjer je na srednji šoli grozil oboroženi moški, za katerega se je pozneje izkazalo, da je eden od dijakov, ob soočenju s policijo pa se je vnel spopad.Dijak je začel streljati proti možem postave, ti so mladeniča nato s kroglami usodno pokončali. V strelskem obračunu je bil ranjen tudi eden od policistov. Motiv za dijakov napad še ni znan.