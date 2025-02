Hude letalske nesreče ni preživel nihče na krovu, to je tretja nesreča v kratkem času

Nesreče letala, ki je v četrtek strmoglavilo na Aljaski, ni preživel nihče od desetih ljudi na krovu, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Vzrok strmoglavljenja še vedno ni znan, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriške oblasti so v petek sporočile, da so pri mestu Nome na Aljaski našli razbitine letala, ki je v četrtek izginilo z radarjev nad to ameriško zvezno državo. Prostovoljno gasilsko društvo iz Nome, ki je sodelovalo pri iskanju letala, pa je v soboto na omrežju Facebook sporočilo, da so našli trupla vseh desetih ljudi na krovu.

Letalo je bilo v četrtek na poti iz Unalakleeta v nekdanje rudarsko mesto Nome, približno 250 kilometrov stran, ko je izginilo z radarjev.

Tretja nesreča v kratkem času

To je tretja letalska nesreča v ZDA v kratkem času. 30. januarja je v prestolnici Washington potniško letalo v zraku trčilo s helikopterjem ameriške vojske, pri čemer je umrlo vseh 67 ljudi na krovu. Dva dni zatem je na stanovanjsko sosesko v Philadelphii strmoglavilo zdravstveno letalo. Umrlo je sedem ljudi, 19 pa je bilo poškodovanih.