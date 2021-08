Huda ura na Hrvaškem, pustošil celo tornado (FOTO)

Hudo neurje se je včeraj razbesnelo nad Hrvaško. Ogromna količina padavin je zajela zlasti Dalmacijo, od koder so sinoči poročali o številnih udarih strele, v Splitu pa se gasilci borijo z naraslimi vodami. Meteorne vode so zalile številna poslopja, veliko težav je povzročal tudi močan veter in povzročil kar nekaj škode.Kot poroča Jutarnji, je bilo najhuje v središču mesta, poplavljene so tudi številne prometno obremenjene ceste.Portal Crometeo je objavil podatek, da so na območju med otokoma Korčula in Lastovo zabeležili kar dva tisoč udarov strele v 120 minutah, eden od uporabnikov pa je delil posnetek nenehnega bliskanja v tej noči.Še bolj neverjeten pa se zdi prizor tornada, ki se je razbesnel v okolici Varaždina. Menda ni šlo za običajno trombo, temveč za pojav, ki smo ga letos zabeležili že v Sloveniji, v okolici Preddvora, piše portal Neurje.si. Kot pojasnjujejo, tak tornado nastane zaradi ugodnih vetrov pri tleh. Ko pride do horizontalnega vrtinčenja, lahko vzgornik, ki je prisoten ob plohi, postavi vrtinec vertikalno in ga dvigne ter zoži.O škodi za zdaj ne poročajo.