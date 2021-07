Huda ura in ogenj nad Hrvaško

Zaradi močnega vetra so ga gasili tudi z morja. FOTO: FB DVD Bol

Zagorelo na otokih Lavdara in Brač

130 hektarjev

borovega gozda

je zgorelo na Braču.

Huda ura, ki je zajela sever Evrope in v kateri je po zadnjih informacijah umrlo 156 nemških državljanov, v Belgiji 27, poplave pa so poleg Nemčije in Belgije prizadele tudi Nizozemsko in Luksemburg, se širi tudi proti Balkanu. Tako se je uresničila napoved vremenoslovcev, ki so svarili pred spremembo vremena.Posledice neurja so najbolj občutili prebivalci Osijeka, kjer je veter odnesel streho stavbe, močan dež in naliv pa nevšečnosti povzročala tudi na območju Nove Gradiške in Belega Manastira. Z Direktorata hrvaške civilne zaščite so sporočili, da je bila prekinjena tudi oskrba z elektriko, obstali so celo tramvaji, prebivalce pa opozarjajo, naj bodo pripravljeni na še močnejše nevihte, ki lahko povzročijo veliko škode na stavbah. Možne so tudi poplave, sunki bodo močni, obstaja nevarnost toče. Opozorila pred močnimi neurji je izdala tudi Srbija, ta naj bi grozila predvsem na vzhodu države, čeprav so o slabem vremenu poročali tudi na jugu Srbije, predvsem v Nišu in Smederevu.In medtem ko se na severu Hrvaške borijo z ujmami in nevihtami, pa so hrvaška otoka Lavdara in Brač zajeli ognjeni zublji. Najprej je v petek zvečer okoli 23. ure izbruhnil požar na otoku Lavdara v zadrskem arhipelagu, sicer nenaseljenem majhnem otoku, ki privablja predvsem tiste, ki si želijo miru in neokrnjene narave. Gasilci so se vso noč borili s požarom, evakuirali pa so tudi približno 50 ljudi, saj so ognjeni zublji grozili, da bodo zajeli tudi hiše. Kot poroča naš bralec in očividec, je bilo grozljivo. Prestrašene turiste so namestili v dva hotela na Dugem otoku, domačini pa so na pomoč priskočili tudi z zasebnimi nastanitvami. Ognjeni zublji so uničili borov gozd, oljčne nasade in nizko rastlinje.Požar na jugu Brača med zalivoma Krušica in Blaca se je v noči na soboto razširil, zgorelo je približno 130 hektarjev borovega gozda, makije in trave, je dejal poveljnik tamkajšnjih gasilcev. Z ognjem se je borilo več kot 50 gasilcev, zaradi nedostopnega terena so ga gasili tudi z morja, a jim ga je uspelo omejiti in nadzorovati.