Huda tragedija pri sosedih: počilo v podjetju, več ljudi vrglo v zrak, poročajo o mrtvih (FOTO)

V eksploziji, ki je danes odjeknila v podjetju za ravnanje z odpadki v bližini južnoitalijanskega mesta Neapelj, so umrli trije ljudje. Na kraj dogodka je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prišlo več gasilskih ekip.

Eksplozija je odjeknila v obratu v provinci Caserta severno od Neaplja. Po informacijah gasilcev se je nesreča zgodila med vzdrževalnimi deli na objektih za ravnanje z odpadki.

Tri žrtve, vključno z lastnikom, naj bi umrle zaradi udarnega vala, ki ga je povzročila eksplozija rezervoarja za odpadno olje, pri čemer jih je vrglo več metrov v zrak. Še dva delavca sta bila lažje poškodovana.

Oblasti podrobnosti o natančnih okoliščinah nesreče za zdaj niso sporočile.

