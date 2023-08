Huda prometna nesreča na avtocesti A1: tri osebe preminule na kraju, dve se borita za življenje (VIDEO)

Sinoči ob 22.50 se je na avtocesti A1 pri izvozu Ravča v smeri Dubrovnika zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle tri osebe na kraju dogodka, dve so prepeljali v bolnišnico in ugotovili, da sta v življenjsko ogroženi. Kot je potrdila policija, je preiskava trajala več ur, več informacij še vedno ni na voljo.

V nesreči sta bili udeleženi dve osebni vozili. Trk je bil tako hud, da sta po nesreči skoraj neprepoznavni, navaja hrvaški spletni portal Index. Na kraju dogodka je bilo več gasilskih in več reševalnih vozil. Več ur je bil zaprt odsek avtoceste med Zagvozdom in Ravčo v smeri Dubrovnika.