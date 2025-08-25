PROMETNA NESREČA

Huda nesreča vozila s slovenskimi registrskimi oznakami pri Karlovcu: 61-letnik hudo poškodovan

Avtomobil je zletel s ceste in se prevrnil na streho.
Fotografija: FOTO: Delo UI
Odpri galerijo
FOTO: Delo UI

N. Č.
25.08.2025 ob 10:05
N. Č.
25.08.2025 ob 10:05

Poslušajte

Čas branja: 0:57 min.

Huda prometna nesreča se je zgodila sinoči okoli 22. ure v kraju Gejkovac na območju občine Vojnić. V nesreči je bil hudo poškodovan 61-letni voznik, je sporočila Policijska uprava Karlovac.

Po podatkih policije je 61-letnik vozil osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami. Zaradi hitrosti, neprilagojene razmeram na cesti, oziroma mokremu vozišču, je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Avto je nato zletel s ceste in se prevrnil na streho. Voznik je pri tem utrpel hude telesne poškodbe.

Zoper njega bo izdan obvezni plačilni nalog, o nesreči pa bo podano tudi poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča Karlovac Vojnić hude poškodbe

Priporočamo

Tragedija pri sestopu s Škrlatice proti Aljaževemu domu, pohodnik umrl na kraju
Temperature, da te kap: ponekod po Sloveniji zjutraj manj kot 3 stopinje Celzija
Lastnik lokala povedal drugačno plat zgodbe: Slovenci so razbijali, bili so bahati in nesramni
Za las ušli novi jedrski katastrofi?!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Tragedija pri sestopu s Škrlatice proti Aljaževemu domu, pohodnik umrl na kraju
Temperature, da te kap: ponekod po Sloveniji zjutraj manj kot 3 stopinje Celzija
Lastnik lokala povedal drugačno plat zgodbe: Slovenci so razbijali, bili so bahati in nesramni
Za las ušli novi jedrski katastrofi?!

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.