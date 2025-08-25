Huda nesreča vozila s slovenskimi registrskimi oznakami pri Karlovcu: 61-letnik hudo poškodovan

Huda prometna nesreča se je zgodila sinoči okoli 22. ure v kraju Gejkovac na območju občine Vojnić. V nesreči je bil hudo poškodovan 61-letni voznik, je sporočila Policijska uprava Karlovac.

Po podatkih policije je 61-letnik vozil osebni avtomobil s slovenskimi registrskimi tablicami. Zaradi hitrosti, neprilagojene razmeram na cesti, oziroma mokremu vozišču, je v ovinku izgubil nadzor nad vozilom. Avto je nato zletel s ceste in se prevrnil na streho. Voznik je pri tem utrpel hude telesne poškodbe.

Zoper njega bo izdan obvezni plačilni nalog, o nesreči pa bo podano tudi poročilo pristojnemu državnemu tožilstvu.