Nekaj minut pred 5. uro je pri Karlovcu s ceste zletel avtobus s slovenskimi registrskimi tablicami. Voznik, ki je prevažal potnike iz Nemčije v Bosno in Hercegovino, je izgubil kontrolo nad vozilom, končal prevrnjen na travniku, podrl pa je tudi električni drog. Točen vzrok nesreče policija še preiskuje.V trčenju so se poškodovali štirje potniki in voznik, poroča Večernji List. Medtem ko so potnike že odpustili iz bolnišnice, je voznik še vedno hospitaliziran.