Huda nesreča pri stadionu: avto prebil ograjo in zgrmel v globino (VIDEO)

Iz Splita poročajo o hudi nesreči. Avto je prebil zaščitno ograjo in padel s sprehajalne poti okoli stadiona Poljud pred vhod. V vozilu so bile tri osebe, ki so huje poškodovane, so sporočili iz splitsko-dalmatinske policijske uprave.

Neuradno naj bi bil vzrok nesreče dirkanje dveh avtomobilov, od katerih je eden padel z višine. Pred nesrečo so namreč priče videle in slišale dirkanje vozil.