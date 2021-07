Huda nesreča na morju med Bračem in Hvarom

Včeraj malo po 22. uri sta trčila gliser in gumenjak med otokoma Hvar in Brač, v trčenju pa je bilo poškodovanih devet oseb, od tega ena huje (za druge osebe stopnja poškodb še ni znana). Kaj hitro bi jih lahko bilo še več, saj je bilo v nesreči udeleženih vsega skupaj kar 16 oseb. Hrvaški portal index.hr piše, da je bilo na krovu plovil 12 tujih državljanov. Ali so bili med njimi tudi Slovenci, ne navajajo.



Pristojni vzroke za nesrečo še preiskujejo.

