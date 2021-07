Huda eksplozija v tovarni, več delavcev poškodovanih in pogrešanih (FOTO in VIDEO)

V kemični tovarni v Leverkusnu na zahodu Nemčije je danes odjeknila eksplozija. Kot so sporočili iz podjetja, je bilo pri tem več zaposlenih poškodovanih, pet pa jih pogrešajo. Nastala je tudi nevarnost za okolico. Zaradi uhajanja strupenih plinov so oblasti prebivalce pozvale, naj ostanejo v zaprtih prostorih in ne odpirajo oken.Vzrok za eksplozijo v kemični tovarni Currenta še ni znan. Eksplodiralo naj bi v rezervoarju odpadnih snovi, nato pa je območje zajel obsežen požar, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Na območje je odhitela množica gasilcev in policistov. Zaprli so tudi odsek avtoceste v bližini, da bi omogočili dostop reševalnim službam, še poroča dpa.