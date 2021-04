Hrvati o starših iz pekla: deklico (2,5) sta pretepala od oktobra

Policija je potrdila in razkrila nekatere podrobnosti brutalnega nasilja, ki sta ga nad komaj dveinpolletno deklico izvajala njena oče (27) in mati (24) . Hrvaški mediji poročajo, da sta jo vse od 1. oktobra pa vse do 31. aprila, ko je utrpela deklica tako hude poškodbe, da se še zdaj bori za življenje, začela zanemarjati in fizično zlorabljati.Starša iz pekla, kot so ju poimenovali hrvaški mediji, sta dlje časa pretepala in zanemarjala vse štiri otroke. Najbolj pa naj bi se izživljala ravno nad deklico, ki je zdaj v komi in priključena na respirator.Policija je potrdila, da je bila je usodnega dne mati pretepla deklico. Zaradi silnih udarcev po glavi in drugod po telesu je njeno življenje še vedno ogroženo. Po prihodu v bolnišnico so zdravniki našli še številne stare poškodbe.Javnost je nad vsem skupaj zgrožena, pristojni minister je že razrešil direktorja centra za socialno delo, ki je bila pristojna za družino. Sprožili so preiskavo, da ugotovijo, kako je možno, da so otroka iz rejništva vrnili v takšno okolje in da nobenega od otrok niso zaščitili. Materi in očetu, ki je stari znanec policije, so policisti odredili enomesečni preiskovalni pripor , preostale tri otroke pa so namestili v rejništvo.