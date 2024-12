Hrvati na meji ujeli moškega, ki je čez mejo poskušal pretihotapiti truplo

Hrvaška policija je nedavno pridržala avstrijskega državljana, ki je čez mejo poskušal pretihotapiti truplo. Ustavili so ga na mejnem prehodu z Bosno in Hercegovino, na sovoznikovem sedežu pa je prevažal mrtvo žensko, so v ponedeljek za hrvaški časnik 24sata potrdili z vukovarsko-sremske policijske uprave.

Hrvaška policija je 65-letnega Avstrijca konec novembra ustavila na mejnem prehodu Gunja. Med pregledovanjem osebnih dokumentov so opazili, da njegova sopotnica ni pri zavesti in ne komunicira. Voznika so vprašali, kaj se je zgodilo z njo, moški pa jim je odgovoril, da spi.

Policisti mu niso verjeli, zato so na mejni prehod poklicali mrliškega oglednika. Ta je ugotovil, da je potnica že nekaj časa mrtva.

V BiH jo je vzel s seboj na krajši oddih, a je tam po naravni poti umrla

Nadaljnje preiskave so po navedbah policije pokazale, da je ženska umrla v BiH, vendar se je moški odločil, da jo na tak način prepelje v Avstrijo, da bi se izognil formalnostim v zvezi s prevozom posmrtnih ostankov.

Zoper moškega so na pristojno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja motenja miru pokojnika in ga po opravljeni kriminalistični preiskavi priprli.

Kot še piše 24sata, ki navaja neuradne informacije, moški in ženska nista bila v sorodstvenem ali družinskem razmerju, temveč je bil njen skrbnik. V BiH jo je vzel s seboj na krajši oddih, a je tam po naravni poti umrla.