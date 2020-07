Hrvati brez milosti: pijani Slovenki (41) gromozanska kazen

Hrvaški policisti so v nedeljo malo po 19. uri v Omišlju na otoku Krku ustavili 41-letno slovensko državljanko med nepravilnim prehitevanjem kolone vozil. Slovenka ni imela vozniškega dovoljenja in je žalila policiste, izmerili pa so ji nekaj manj kot 2,1 promila alkohola v krvi.



Slovenko je policija ujela, medtem ko je minuli konec tedna v primorsko-goranski županiji izvajala okrepljen nadzor prometa. Od petka do nedelje so zabeležili več kot 300 prometnih prekrškov.

Imela je največjo koncentracijo alkohola v krvi

Zaradi alkohola so testirali 178 voznikov, največjo koncentracijo alkohola v krvi (2,07 promila) pa so ugotovili prav pri omenjeni voznici. Z nissanom jukom je nepravilno prehitevala kolono vozil, je danes sporočila policijska uprava s sedežem na Reki. Pridržali so jo na policijski postaji, po končanem postopku pa tudi ovadili sodniku za prekrške. Ta ji je prisodil 10.600 kun (1400 evrov) kazni.