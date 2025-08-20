BREZ KONTROLE

Hrvaški mediji pišejo o vinjeni Slovenki, ki je povzročila nesrečo v Umagu

25-letna Slovenka je vozila tudi brez dokumentov in povzročila prometno nesrečo pri Umagu.
Fotografija: FOTO: Zaslonski posnetek, Google Maps
Odpri galerijo
FOTO: Zaslonski posnetek, Google Maps

N. Č.
20.08.2025 ob 07:27
20.08.2025 ob 07:27
N. Č.
20.08.2025 ob 07:27
20.08.2025 ob 07:27

Poslušajte

Čas branja: 1:28 min.

Policisti v Umagu so včeraj obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 25-letna slovenska voznica pod vplivom alkohola zapeljala v nasprotni pas in trčila v drugo vozilo. Pri tem je bila ena oseba lažje poškodovana, pišejo hrvaški mediji.

Lažje poškodovan sopotnik

Nesreča se je zgodila okoli 23.10 na križišču v kraju Katoro. Slovenska voznica je imela v krvi kar 2,23 promila alkohola. Zaradi vinjenosti je izgubila oblast nad vozilom, prečkala sredinsko črto in trčila v avtomobil s puljsko registracijo, ki ga je vozil 50-letnik.

V trčenju je bil lažje poškodovan 33-letni sopotnik iz puljskega vozila. Voznico so policisti pridržali, dokler se ni streznila.

Brez dokumentov in zavarovanja

Preiskava je razkrila še več kršitev. Poleg tega, da je vozila vinjena, ni imela veljavne zavarovalne police niti osebnega dokumenta, s katerim bi dokazala svojo identiteto.

Zaradi hudih prekrškov je prejela denarno kazen v višini 1.830 evrov in tri mesece ne bo smela voziti vozil kategorije B, še pišejo hrvaški mediji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

prometna nesreča Umag Slovenka Hrvaška

Priporočamo

Photo
Ogenj v Velenju vzel dom trem družinam, tudi trimesečni deklici (FOTO)
Hrvaški mediji pišejo o vinjeni Slovenki, ki je povzročila nesrečo v Umagu
Slovenski otroci se s pornografijo srečajo že zelo zgodaj, to razkrivajo najnovejši podatki
Premium
Znani v zvezdah: Z jezo nad blatenje in spremembe v odnosu (Suzy)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Photo
Ogenj v Velenju vzel dom trem družinam, tudi trimesečni deklici (FOTO)
Hrvaški mediji pišejo o vinjeni Slovenki, ki je povzročila nesrečo v Umagu
Slovenski otroci se s pornografijo srečajo že zelo zgodaj, to razkrivajo najnovejši podatki
Premium
Znani v zvezdah: Z jezo nad blatenje in spremembe v odnosu (Suzy)

Izbrano za vas

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo Photo

Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.