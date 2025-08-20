Hrvaški mediji pišejo o vinjeni Slovenki, ki je povzročila nesrečo v Umagu

Policisti v Umagu so včeraj obravnavali prometno nesrečo, v kateri je 25-letna slovenska voznica pod vplivom alkohola zapeljala v nasprotni pas in trčila v drugo vozilo. Pri tem je bila ena oseba lažje poškodovana, pišejo hrvaški mediji.

Lažje poškodovan sopotnik

Nesreča se je zgodila okoli 23.10 na križišču v kraju Katoro. Slovenska voznica je imela v krvi kar 2,23 promila alkohola. Zaradi vinjenosti je izgubila oblast nad vozilom, prečkala sredinsko črto in trčila v avtomobil s puljsko registracijo, ki ga je vozil 50-letnik.

V trčenju je bil lažje poškodovan 33-letni sopotnik iz puljskega vozila. Voznico so policisti pridržali, dokler se ni streznila.

Brez dokumentov in zavarovanja

Preiskava je razkrila še več kršitev. Poleg tega, da je vozila vinjena, ni imela veljavne zavarovalne police niti osebnega dokumenta, s katerim bi dokazala svojo identiteto.

Zaradi hudih prekrškov je prejela denarno kazen v višini 1.830 evrov in tri mesece ne bo smela voziti vozil kategorije B, še pišejo hrvaški mediji.