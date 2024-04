Hrvaški kapitan žrtev policije in mafije?

Hrvaškega kapitana Marka Bekavaca družina ni videla že več kot sedem mesecev. Pa ne za to, ker bi ves ta čas plul po širnih morjih, temveč je že toliko časa zaprt v glavnem turškem mestu Ankara. Priprli so ga, ko so na tovorni ladji Phoenician 1, ki je v turški lasti, pluje pa pod panamsko zastavo, našli več vreč, v katerih naj bi bila droga.

»Prvič je bil na tej ladji,« je za hrvaške medije povedal kapitanov brat Jozo, prepričan, da je Marko nedolžen. Dodal je, da je v pristanišču Barranquilla v Kolumbiji, kjer bi moral prevzeti vreče gnojila, agent kapitana opozoril, da je prav v tem pristanišču veliko tihotapljenja droge. Hrvat je zato turškega lastnika ladje zaprosil za dodatno varovanje in vzpostavitev videonadzornega sistema. »Za vse to ima dokaze, saj je zahteve pošiljal po elektronski pošti. Ampak oni se na to niso ozirali,« trdi Jozo.

Marko Bekavac je v priporu od začetka lanskega oktobra, a menda sploh še ni bil zaslišan.

Policisti iz enote za boj proti trgovini z drogo so na ladjo prišli 5. septembra lani, le dan pred zaključkom natovarjanja vreč z gnojilom. Menda so odkrili 14 vreč z drogo, a tega hrvaškemu kapitanu niso sporočili, temveč mu celo dovolili, da lahko odpluje v Turčijo.

Bekavac je nato o vsem, kar se je zgodilo v Kolumbiji, poročal turški policiji, in ta je v skladiščnem delu ladje našla vreče z domnevno drogo. A tudi tokrat mu naj ne bi ničesar povedali, ampak ga s polovico 20-članske posadke strpali v pripor, kjer je še danes, kot za hrvaške medije trdi njegova odvetnica, ne da bi bil zaslišan. Splitčan trdi, da je nedolžen in žrtev mafijske organizacije.