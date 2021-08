Hrvaška zavita v črno: v rešilcu umrli medicinska sestra in pacientka

Na Hrvaškem se je v ponedeljek popoldan zgodila huda prometna nesreča, v katero je bilo vpleteno reševalno vozilo. Na cesti proti Suhopolju blizu Virovitice sta umrla medicinska sestra (57) in pacientka (83), za življenje voznika (42) rešilca pa se še borijo. Zdravnik je bil poškodovan, njegovo stanje pa je stabilno. Voznik avtomobila ni bil huje poškodovan.



Reševalno vozilo je po trčenju z avtomobilom zletelo s ceste v obcestni jarek, trčilo v betonski most in se prevrnilo na bok. Kljub hitremu posredovanju sta dve ženski v bolnišnici podlegli poškodbam. Policija je ugotovila, da je bil voznik (44) avtomobila pod vplivom alkohola, v krvi je imel 1,16 promila.



»Danes je naše delo na kolesih plačalo davek na najhujši možen način. Danes je na delovnem mestu umrla naša draga kolegica v prometni nesreči. Njeni kolegi in kolegice družini izrekamo sožalje,« do zapisali na spletnih omrežjih zaposleni v reševalni službi. Po poročanju enega od portalov je bila pokojna medicinska sestra tašča bjelovarsko-bilogorskega župana Marka Marušića.

