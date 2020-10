Hoteli so ugrabiti guvernerko

REUTERS Ugrabitev so načrtovali člani milice. FOTO: Seth Herald/Reuters

13

ljudi je v zvezi z ugrabitvijo guvernerke prijel zvezni preiskovalni urad

Ker so načrtovali ugrabitev guvernerke ameriške zvezne države Michiganin obenem padec vlade te države še pred novembrskimi predsedniškimi volitvami, je zvezni preiskovalni urad (FBI) prijel šest moških. Whitmerjeva je demokratka in pogosta kritičarka predsednika, guvernerka države, ki velja za eno ključnih za izid letošnjih volitev, Trump jo je pogosto zmerjal zaradi vpeljanih ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa.Zvezni preiskovalni urad je skupno aretiral trinajst ljudi zaradi načrtovanja ugrabitve in napada na kongres. Sodelujoči v zaroti so nameravali zbrati 200 ljudi za napad na državni kongres v Lansingu, kjer bi zajeli talce, je sporočil FBI in še, da so sčasoma napad opustili in se osredotočili na nov načrt, in sicer ugrabitev guvernerke. Šesterico, ki je povezana z desničarsko milico, so že obtožili, grozi jim dosmrtni zapor, če jim bo na sodišču uspelo dokazati, da so se res pripravljali na ugrabitev guvernerke. Hoteli so nastaviti bombe, s čimer bi preusmerili pozornost policije, medtem pa ugrabili guvernerko iz njenega počitniškega doma. Obtožili so še sedem ljudi, članov milice Wolverine Watchmen, in sicer zaradi načrtovanega napada na kongres, ugrabitev članov kongresa in guvernerke ter groženj z nasiljem, generalna državna tožilkapa je napovedala še dodatne obtožbe po protiterorističnem zakonu Michigana.Whitmerjeva je novinarjem po razkritju načrtovane ugrabitve povedala, da je vedela, da kot guvernerka »ne bom imela lahkega dela, a česa takega si prav zares nisem predstavljala«. Zahvalila se je organom pregona in izrazila upanje, da bodo kazenske obtožbe »privedle do obsodb ter bolne in pokvarjene moške pred sodišče«.