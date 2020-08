Hotel je klet, kot jo je imel Fritzl

V kleti so našli modro vedro, lesene deske in kovinske palice ter plastične cevi.

Vse so odpeljali. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

V nemški preiskavi izginotjase pojavljajo nove podrobnosti. Pisali smo že, da so preiskovalci na zemljišču v Hannovru, kjer je leta 2007 živel glavni osumljenec, našli klet, ki je bila morda nekoč del zdaj podrtega paviljona. Sosed, ki živi ob tem zemljišču, je povedal, da je 43-letni osumljenec prav tam živel tistega leta, ko je izginila triletna Angležinja, in še, da mu je Brückner govoril, da se bo vrnil na jug Evrope. Policija je z vrta odnesla zemljo in blato, iz kleti, ki so jo odkrili, pa kup predmetov, med drugim modro vedro, lesene deske in kovinske palice ter plastične cevi, potem pa vse skupaj zasuli s plastjo peska. Kaj so iskali oziroma ali so kaj našli, tožilstvo noče povedati.Neki Brücknerjev prijatelj je policiji povedal, da mu je 43-letnik ob neki priložnosti rekel, da bi rad imel klet, ki bi jo obložil s kovinskimi ploščami, prav tako, kakršno je imel zloglasni Avstrijec, ki je v kleti 24 let zapiral svojo hčerin jo v teh letih spolno zlorabljal ter zaplodil sedem otrok.S policijo pa je v stik stopila ženska, lastnica zemljišča v Braunschweigu, ki je bilo nekoč v lasti Brücknerja, in sicer med letoma 2013 in 2016, in prosila, naj še tam opravijo pregled, češ: »Bojim se, da spim na posmrtnih ostankih.« Neki sosed je prepričan, da bo tudi ta kraj preiskala policija, tako kot tistega v Hannovru: »Videl sem ga sedeti na vrtu, včasih je prišel s svojo mlado punco. Ničesar ni gojil, nobene zelenjave ali rož. Vem pa, da je nekaj počel v uti, slišal sem ga. Čuden moški je bil, nisva si bila blizu.« Iz ute, pravi neki drug sosed, je prinašal kamenje in zemljo, ki ju je odvrgel na vrtu; nekega dne je nenadoma odšel in nihče ga ni več videl, je še dejal.